Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt naar 944, meer positieve coronatests

De laatste keer dat er meer dan 900 coronapatiënten in de ziekenhuizen lagen was begin juni. Ook wat betreft het aantal nieuwe opnames op de verpleegafdelingen zitten we rond het niveau van het voorjaar. Afgelopen 24 uur werden 154 nieuwe coronapatiënten op een verpleegafdeling opgenomen, het hoogste aantal sinds 19 mei.

De afdelingen behandelen momenteel 741 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Een etmaal geleden waren dat er nog 82 minder. Doordat er ook mensen de verpleegafdeling verlieten, nam de bezetting minder snel toe dan het aantal nieuwe opnames.

Op de intensive cares worden op dit moment 203 coronapatiënten verzorgd. Dat zijn er 3 meer dan 24 uur geleden. Er werden 14 mensen nieuw op de ic’s opgenomen, maar doordat er ook mensen overleden of werden verplaatst naar een verpleegafdeling steeg de bezetting minder hard.

Positieve tests

Het aantal positieve coronatests blijft maar oplopen. Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 7717 nieuwe gevallen vastgesteld. Dat is het hoogste aantal sinds 19 juli.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 43.910 positieve tests. Dat is 56 procent meer dan in de week ervoor.

Gemiddeld zijn er in de afgelopen week 6272 positieve tests per dag gemeld. Voor het eerst sinds 25 juli, ruim drie maanden geleden, komt dat gemiddelde boven de 6000 uit. Het gemiddelde stijgt voor de 28e dag op rij.

In de afgelopen dag kreeg het RIVM 15 meldingen dat een coronapatiënt aan de gevolgen van de besmetting was overleden. Dat is vrijwel gelijk aan dinsdag en woensdag. Voor het eerst sinds eind mei zijn er drie dagen achter elkaar meer dan tien doden gemeld.

Eind februari vorig jaar testte voor het eerst iemand in Nederland positief op het coronavirus. Donderdag is dag 610 van de uitbraak. Inmiddels zijn meer dan 2,1 miljoen positieve tests geregistreerd. Van 18.371 mensen is zeker dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger.