Nederland wil 1 miljard stoppen in Europees coronafonds

Premier Rutte kondigde het plan voor een fonds om Europese lidstaten te helpen vandaag aan. Het is zijn antwoord op alle kritiek op het vermeende gebrek aan solidariteit van Nederland met de Zuid-Europese EU-landen. Zij worden net als Nederland hard getroffen door het coronavirus, maar hebben minder dan de noordelijke landen een appeltje voor de dorst om de klap op te vangen.

In het fonds moeten echte miljarden komen om de hoge medische kosten van landen die dat niet kunnen betalen te vergoeden. Het is iets heel anders dan Zuid-Europese landen goedkoop laten lenen via zogeheten euro- of coronabonds, zoals Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal willen. Het kabinet is tegen dergelijke eurobonds.

Binnenkort spreekt premier Rutte zijn Italiaanse en Spaanse ambtsgenoten over het plan voor een coronafonds.

‘Het wordt geen lening, maar een gift’, zei Rutte woensdagmiddag in de Tweede Kamer. Meer over het debat hoort u in de nieuwste corona-update. Luister ‘m hier, hieronder of via uw eigen podcast app.