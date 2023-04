Premium Het beste van De Telegraaf

Bewoners Voorschoten geschokt na treinramp: ’We hoorden mensen roepen: help me, help me!’

Door Lieke Jongbloed en Martijn Schoolenberg Kopieer naar clipboard

VOORSCHOTEN - Veel bewoners van Voorschoten hebben een onrustige nacht achter de rug. Een aantal van hen werd opgeschrikt door een grote knal en explosies. Al snel bleek dat een trein was ontspoord na een botsing met vermoedelijk een bouwkraan op het spoor. Maar nu het licht is, wordt de omvang van de treinramp, waarbij één dode is gevallen, pas echt goed duidelijk. ,,Ik zag op Facebook de foto’s voorbij komen en wist direct dat het foute boel was.”