Breedlipneushoorntje Rolf met mama naar buiten

„We zijn erg succesvol met deze soort”, zegt Bas Lukkenaar van Burgers’ Zoo, volkomen terecht een beetje onbescheiden. Er lopen op de ’savanne’ met de komst van Rolf namelijk vier jonge neushoorntjes rond. „Sommige dieren in de dierentuin doen het fantastisch en dan moet je zelfs aan geboortebeperking doen. Maar bij deze soort is het nog steeds zo dat elke geboorte welkom is voor het behoud van de soort.”

De breedlipneushoorn, waar er in Arnhem sinds 1998 elf van geboren zijn, is namelijk een van de vijf neushoornsoorten. „Het is de soort die in het wild het meest talrijk is, maar ook deze hebben het niet makkelijk”, vertelt Lukkenaar. „Wegens stroperij gaat de soort in Afrika hard achteruit omdat in Azië grof geld wordt betaald voor de hoorns van de dieren.”

Hij vertelt dat er onlangs zelfs een hoorn werd aangeboden als medicijn tegen corona. „De stroperij wordt gedaan door de georganiseerde misdaad, met helikopters en zware wapens. Het is een ernstig probleem om die reden.”

In top vijf

En daarom zijn, voor soortbehoud, jonge neushoorns in dierentuinen belangrijk. „We horen nu in de top vijf van meest succesvolle fokkers van de breedlipneushoorn in heel Europa”, vertelt Lukkenaar. „En dit jonkie doet het fantastisch. Hij leeft nu samen met giraffen, antilopes en zebra’s op de grote savannevlakte.” Waar neushoorns normaal heel solitair zijn, leeft de breedlipneushoorn nog wel eens in groepen. „Deze soort eet gras en daar is op de savanne genoeg van. Een aantal aan elkaar gerelateerde vrouwtjes leeft vaak samen met de jonkies, tot ze een jaar of drie zijn en dan verlaten ze de groep.” Het is ook een van de redenen dat de jonge neushoorns zullen verhuizen als ze drie kaarsjes mogen uitblazen op hun taart. „Dat is ook voor de fok beter.”

De vader van het jonge dier wordt voorlopig nog even apart gehouden van de groep, vanwege de veiligheid. Over een paar weken zal de neushoornfamilie weer compleet zijn.