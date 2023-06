Plaatsvervangend burgemeester Helsinki in tunnel betrapt met graffiti

De 46-jarige Paavo Arhinmäki, een voormalige parlementariër, houdt zich als bestuurder in Helsinki bezig met cultuur en vrije tijd. Hij werd vrijdag elders in het land met een vriend door beveiligers betrapt, toen ze net klaar waren met het spuiten van meterslange graffiti.

De links georiënteerde politicus heeft via een Facebookbericht zijn excuses aangeboden. Daarin laat hij ook weten te hebben gedacht dat het acceptabel was schilderingen te maken op betonnen muren waar al graffiti op staat en die uit het zicht zijn. Volgens Arhinmäki is de zaak niet ernstig genoeg om terug te treden, aldus Finse media. Burgemeester Juhana Vartiainen omschrijft Arhinmäki’s actie als „ondoordacht.”

De politie onderzoekt de graffitizaak in verband met het toebrengen van materiële schade en het verstoren van treinverkeer. Het is niet bekend hoe hoog de boete voor Arhinmäki zal zijn.