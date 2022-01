Overleden man gevonden op strand van Zandvoort

Premium Binnenland

Uitvaart van je hond in Gucci-mandje: ’Mensen hebben meer verdriet van dieren dan van familie’

Je baart je overleden hond op in een Gucci-mandje, neemt afscheid met bloemen en muziek en verwerkt zijn as in een kettinkje of knuffelsteen. De tijd dat een viervoeter naar de eeuwige jachtvelden wordt gestuurd door een begrafenis achter in de tuin, is voor menigeen voorbij.