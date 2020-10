Fidan Ekiz: ’Waar blijft die openlijke geschokte reactie in Nederland?’

Paty had spotprenten van de profeet Mohammed in de klas laten zien, om ze te kunnen bespreken. Dat leidde tot zijn dood, een brute onthoofding met een mes. In Frankrijk staat het land op zijn kop. De regering zet, als reactie, 231 niet-Franse radicalen uit het land.

Dinsdagochtend uitte politicoloog en student islamstudies Sonny Spek in De Telegraaf zijn verbazing over de stilte in Nederland. „Het is ook de algehele afwachtende houding van de volksvertegenwoordiging om de verspreiding van radicaal islamitisch gedachtegoed tegen te gaan die steekt”, aldus Spek. „De aanslag op een Franse docent zal namelijk ook Nederlandse docenten opnieuw aan het denken zetten. Wat kun je zeggen? Hoe moet je lastige onderwerpen brengen? Moet dat überhaupt?”

Ook Ekiz verbaasde zich over het gebrek aan beroering in ons land. „Naarmate de dagen en de uren verstreken, dacht ik: waar blijft die openlijke geschokte reactie in Nederland? In Frankrijk zijn ze massaal de straat op gedaan. Wij kunnen dat in Nederland ook. Op de Dam. Black Lives Matter. En ik denk: waar zijn we nu?”

Een stille tocht in Conflans-Sainte-Honorine, waar Paty om het leven werd gebracht. Eerder kwamen hordes mensen bijeen in het centrum van Parijs. Ⓒ REUTERS

„Vooral vanuit de politiek is het muisstil. Maar het is Frankrijk! Het is om de hoek. Ik vind dat gewoon heel eng. Wat ik zorgelijk vind, is dat mensen vooral afgaan op wat individuen zeggen. Ze zijn gewoon bang, om te zeggen wat ze vinden, omdat zomaar je hoofd eraf kan worden gehakt. Maar het moet gaan om: hoe pakken we dit aan? Dan gaat het om de parallelle samenleving, om buitenlandse financiering, extremistische imams. Het staat niet bovenaan de agenda.”

Bedreigingen

Zelf merkte Ekiz dat ze, nadat ze zich uitsprak over Charlie Hebdo, meteen werd bedreigd. „Dat maakt meer los, dat je het veroordeelt, dan zo’n onthoofding zelf. Ik hoop dat dat verandert.”

