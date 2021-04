’Godslasterlijk’ kunstwerk onder nieuwe naam terug in Flevoland

Het kunstwerk waaide vorig jaar om, waarna het werd weggehaald voor restauratie. De SGP in Flevoland greep dat moment aan om te debatteren over de vraag of De Tong wel moet terugkeren, meldt Omroep Flevoland. De fractie wilde het beeld, dat momenteel in een opslag ligt, niet terugzien op zijn oorspronkelijke plek.

Volgens college van Gedeputeerde Staten, dat onderzoek deed naar een alternatieve standplaats, was er geen goede andere plek om het kunstwerk neer te zetten. Na restauratie en herplaatsing langs de A6 wil de provincie het kunstwerk voortaan De Tong noemen. De associatie met de gevallen engel Lucifer die naar de hemel likt, zou dan voorbij moeten zijn.