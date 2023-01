President Zuid-Korea zinspeelt op verdediging met kernwapens

„We zouden hier Amerikaanse kernwapens kunnen stationeren of onze eigen wapens maken”, aldus de president. Het is voor het eerst sinds 1991 dat een Zuid-Koreaanse president zich officieel uitlaat ten gunste van kernbewapening van Zuid-Korea. De Verenigde Staten haalden in dat jaar hun kernarsenaal van het schiereiland als deel van hun inspanningen om de verspreiding van kernwapens in te perken. Yoon benadrukte dat het nu nog niet om een directe aanpassing van beleid gaat.

Noord-Korea heeft tot nu toe zes keer een kernwapen getest. De laatste keer was in 2017. Waarnemers vrezen dat een zevende test aanstaande is. In 2022 heeft het land een record aantal raketten getest, waaronder raketten die kernkoppen kunnen dragen.