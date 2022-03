Vrachtwagen vol met aardappelen gekanteld op A28

Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar de chauffeur is in de ambulance gecontroleerd en is lichtgewond.

Het verkeer van Meppel naar Hoogeveen staat momenteel helemaal stil en vanuit Hoogeveen naar Meppel is momenteel 1 rijbaan vrij.

Wanneer de file is opgelost en wanneer het voertuig wordt geborgen is nog niet bekend. Het verkeer wordt omgeleid via de Leeuwenveenseweg.