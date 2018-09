Scherper toezicht op trustkantoren

Aanleiding voor de scherpere regels is het onderzoek dat een commissie in de Tweede Kamer deed naar de zogenoemde Panama Papers. Met die gelekte documenten van het Panamese advocatenkantoor Mossack Fonseca werd in 2015 een groot en internationaal netwerk van belastingontwijking blootgelegd.

’Poortwachters’

Dijsselbloem omschrijft trustkantoren als „de poortwachters van het Nederlands financieel stelsel” en vindt daarom dat zij een zwaardere verplichting hebben dan zich alleen aan de letterlijke tekst van een wet te houden. De sector zelf regels laten opstellen en handhaven is een mooi idee, aldus de minister, maar dat werkt alleen als „die eigen regels uitstijgen boven wat al wettelijk verplicht is en als die regels ook worden omgezet in daadwerkelijk handelen. Bij de op dit moment bestaande zelfregulering van de trustsector is hiervan geen sprake.”

Er ligt momenteel al een wetsvoorstel voor nieuwe toezichtregels voor trustkantoren, maar dat scherpt Dijsselbloem nu aan. Overtreders kunnen door de aanscherping sneller hun vergunning kwijtraken. Ook wil Dijsselbloem trustkantoren verbieden zowel trustdiensten als belastingadvies aan cliënten te verstrekken.