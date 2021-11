Premium Het beste van De Telegraaf

Voorwaarts richting vrolijkheid: ’In pandemie is het raadzaam om discussie te mijden’

Door Bert Dijkstra

SoChicken, een site die de weg wil wijzen naar een gelukkiger leven, werd tijdens het dieptepunt van de coronacrisis binnen een maand een miljoen keer bezocht. Het zegt iets over hoe de mens snakt naar lichtpunten in een pandemie vol onzekerheid, angst en boosheid. Onze verslaggever zocht het pad naar de vrolijkheid, sprak experts en vat samen: er is hoop, mits we de extreme schreeuwers negeren.