Per week 1500 inreizigers nagebeld over quarantaine

Dat schrijft demissionair coronaminister De Jonge aan de Tweede Kamer. De bewindsman schat dat het om een steekproef bij één op de acht inreizigers zou gaan, al is dat afhankelijk van het aantal reisbewegingen en landen waarin verblijf als riskant wordt aangemerkt.

„Uiteraard worden alle reisbewegingen gemonitord en wordt geregistreerd hoeveel personen door het nabelteam worden gebeld en hoeveel signalen worden doorgezet naar gemeenten voor controle van de quarantaineplicht”, aldus De Jonge. Het kabinet wilde de plicht vanaf half mei invoeren, de Eerste Kamer moet er nog over stemmen.

De minister merkt op dat in rap tempo steeds minder reizigers quarantaineplichtig zijn. „Omdat de reikwijdte van de wet beperkt is tot zeerhoogrisicogebieden.” Dat zijn landen waar de besmettingsgraad hoog is, onvoldoende controle is en waar gevaarlijke virusvarianten zijn.

„Verder zal de komende maanden naar verwachting, door een dalende infectiegraad en vaccinaties, een beperkt aantal zeer hoog risicogebieden overblijven, zeker in Europa.”

De minister herhaalt naar aanleiding van OMT-advies dat het te vroeg is voor stap twee van het openingsplan in eigen land. „Het OMT adviseert om stap twee van het openingsplan pas te zetten als er een afname van 20% is gerealiseerd over het lopende 7-daagsgemiddelde van het aantal nieuwe IC- en ziekenhuisopnames. Een dergelijke daling is volgens het OMT momenteel nog niet zichtbaar.”