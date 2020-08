Canada beloont zorgverlener in coronatijd met verblijfsvergunning

„Omdat deze mensen een onzekere toekomst tegemoet gaan in Canada, vragen de huidige omstandigheden om uitzonderlijke maatregelen”, aldus de minister. „Daarmee erkennen we de uitzonderlijke diensten die ze hebben verleend tijdens de pandemie.”

Het nieuwe beleid betekent dat sommige mensen die eerder geen verblijfsvergunning kregen, daar nu alsnog voor in aanmerking komen. Ze moeten dan wel voor 13 maart een asielaanvraag hebben ingediend en de afgelopen maanden als zorgverlener hebben gewerkt in bijvoorbeeld verpleeghuizen of ziekenhuizen.

De meeste asielzoekers werken in de zorg in Quebec, die regio die het zwaarst is getroffen door de pandemie. Daar overleden ruim 5700 patiënten. Het hoofd van de regionale overheid heeft de zorgverleners eerder „beschermengelen” genoemd.

De Canadese omroep CBC bericht dat de regering eigenlijk een grotere groep mensen wilde belonen voor hun diensten tijdens de coronacrisis. In een eerdere versie van het plan kwamen ook beveiligers en onderhoudsmedewerkers in aanmerking voor een verblijfsvergunning.

Het plan zou uiteindelijk strenger zijn geworden na overleg tussen de landelijke overheid en Quebec. De verwachting is nu dat ongeveer duizend migranten in heel Canada kunnen profiteren van het nieuwe beleid.