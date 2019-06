Kletsnat? Het moet nog véél meer regenen

De onweersbuien en hevige regenval van de afgelopen tijd heeft vooral het westen ’bevoordeeld’. Ⓒ GinoPress B.V.

AMSTERDAM - De afgelopen weken goot het namelijk meermaals in het westen van het land, maar in het oosten is het kurkdroog. „Je ziet echt een tweedeling”, aldus meteoroloog Johnny Willemsen van Weeronline.