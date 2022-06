Premium Het beste van De Telegraaf

‘Een échte vip is tevreden met champagne van 200 euro’ Van privéjet tot voetmassage, hoe wordt de Tefaf-vip in de watten gelegd?

Door Ronald Colée

Ook dit jaar verwacht Maastricht Aachen Airport weer meer dan honderd privéjets tijdens de Tefaf. Ⓒ ANP

Nog één nachtje slapen en dan lokt ’s werelds belangrijkste kunstbeurs weer verzamelaars van over de hele wereld naar Maastricht. Klopt het beeld dat bij de buitenwacht leeft dat de Tefaf werkelijk alles uit de kast haalt om haar gasten te pleasen? „We gaan ver in onze service, bieden onze vips een gratis shuttleservice naar de beurs, maar we betalen geen reis- en verblijfkosten.”