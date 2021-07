België repatrieert IS-moeders en hun kinderen

Zij verbleven in het kamp al-Roj, in het door Koerden gecontroleerde gebied in het noorden van het land, waar ook een onlangs gerepatrieerde Nederlandse IS-vrouw zat. De Belgische groep is via een missie van Buitenlandse Zaken en Defensie overgebracht naar Erbil in Iraaks Koerdistan en vliegt daarna door naar Brussel.

Het is voor het eerst dat de Belgische autoriteiten actief IS-leden terughalen uit Syrië. Na aankomst op de luchthaven gaan de vrouwen meteen naar de gevangenis. Een aantal van hen is bij verstek al veroordeeld tot een jarenlange celstraf wegens betrokkenheid bij terrorisme. Hun kinderen worden medisch onderzocht en onder de hoede geplaatst van Bijzondere Jeugdzorg. Ze worden ondergebracht bij familie of een pleeggezin.