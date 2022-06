Papieren bekertje dupe plasticdwang: ’Meest duurzame alternatief wordt onmogelijk’

Premium Carrière

IJsverkoper: hoofd koel houden op zonnige dagen

Sinds Multi-ijs zeven jaar geleden zijn deuren opende rond de Dorpsstraat in Landsmeer, weten omwonenden precies wanneer de basisscholen in het dorp uit zijn. Vooral op de zonnige middagen is het vaste prik: dan vormen zich lange rijen voor de ijssalon.