Brand in bedrijfspand in Wieringerwerf, 50 mensen geëvacueerd

In eerste instantie meldde de veiligheidsregio dat kringloopwinkel RataPlan aan de Medemblikkerweg in brand zou staan, maar later werd duidelijk dat het ging om een naastgelegen schoenverwerkingsbedrijf. De brand brak rond 00.45 uur uit in het pand op het industrieterrein en de brandweer rukte massaal uit.

Rond 02.35 uur was de brand onder controle. Het nablussen neemt volgens de woordvoerder nog de nodige tijd in beslag. Er zijn geen gewonden gevallen.

De veiligheidsregio verwacht dat de geëvacueerden vrijdagochtend weer kunnen terugkeren.