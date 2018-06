Brief 1: ’Paspoort innemen van jihadist’

Hij/zij zorgde voor opa’s en oma’s of heeft alleen maar in het ziekenhuis gewerkt of is er door vrienden ingetuind enz. enz.

Voor de terugkerende IS jihadisten is de volgende behandeling het beste:

1. Paspoort innemen

2. Interneren in een vrijstaande kazerne

3. Onder toezicht van Nederlandse opvoeders en bijvoorbeeld gepensioneerde elite militairen heropvoeden.

4. Alleen bij goed gedrag en behalen van een ’diploma inburgering’ als beloning teruggave van het Nederlandse paspoort.

Iedere andere behandeling is nutteloos en geeft deze mensen een vrijbrief tot het doen van aanslagen op goedwillende en onschuldige burgers.

V.H.M. de Weijer, Alkmaar

