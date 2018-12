Limburger vindt ’Hollander’ bedreigend

Limburgers vinden zichzelf gastvrij en open, maar nieuwkomers delen dat beeld niet: zij zeggen juist dat het veel moeite kost om erbij te horen. Volgens de onderzoekers vinden vooral PVV-stemmers dat Limburgers betrouwbaarder en vrijgeviger zijn dan andere Nederlanders.

’Limburgse identiteit bestaat’

Van de geboren en getogen Limburgers voelt de helft zich vooral Limburger. Slechts een op de vijf voelt zich Nederlander. Het merendeel van de ondervraagden vindt dat de Limburgse identiteit bestaat en dat die zit in de eigen taal, het landschap, het carnaval en de vlaai. De band Rowwen Hèze wordt bepalender voor de Limburgse identiteit gevonden dan het katholieke geloof.

Het onderzoek is gedaan in het kader van de tentoonstelling DNA van Limburg in het Limburgs Museum.