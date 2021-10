Unieke test bij Schiphol met zelfrijdende auto

Volgens de provincie Noord-Holland is het waarschijnlijk voor het eerst in de wereld dat dit op deze wijze in de praktijk is getest en laat het zien dat automatisering steeds verder gaat en toepassing nog maar een stapje verwijderd is.

„Uniek aan deze proef, die is uitgevoerd met TNO, is dat niet de bestuurder van de voorste auto reageert op het verkeerslicht, maar dat de auto’s zelf automatisch hun snelheid aanpassen”, zegt gedeputeerde mobiliteit en bereikbaarheid Jeroen Olthof. „Dit doen ze met informatie uit het slimme verkeerslicht. Auto’s worden steeds slimmer en kunnen bestuurders steeds meer taken uit handen nemen.”

Slimme weg

De proef vond afgelopen zomer plaats op de N205 (Haarlem-Nieuw-Vennep), die bekendstaat als de eerste slimme weg van ons land. De provincie Noord-Holland onderzoekt de effecten van technologische ontwikkelingen op haar wegen met het oog op slim, schoon en veilig reizen.

Het treintje auto’s staat draadloos met elkaar in verbinding. Ⓒ PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Het treintje auto’s staat draadloos met elkaar in verbinding en communiceert niet alleen met elkaar, maar ook met de verkeerslichten. Elke auto in het treintje weet wanneer de auto’s ervoor afremmen of gas geven. Met de speciale ’coöperatieve adaptieve cruise control’ (CACC) reageert de auto veel sneller op zijn voorganger dan mensen zelf kunnen.

In 2018 en 2019 onderzocht de provincie al eerder de effecten van dit systeem op de provinciale wegen. Hieruit bleek dat auto’s die met elkaar én met de verkeerslichten communiceren, sneller over kruispunten reden dan andere auto’s.

Olthof: „Deze test bewijst dat de automatisering van auto’s weer een stapje verder is, maar het duurt nog wel even voor alle verkeerslichten slim zijn en deze rijhulpsystemen in gewone auto’s komen.”