De verboden botsing: op hol geslagen SpaceX-raket slaat binnenkort in op de maan

Ruimtetelescoop James Webb veilig en wel aangekomen op werkplek

De nieuwe ruimtetelescoop James Webb is aangekomen op zijn eindbestemming, de plek waarvandaan hij de komende decennia het heelal moet observeren. Met een kleine koersverandering kwam hij in zijn baan rond de zon. De sonde heeft in iets minder dan een maand tijd ongeveer 1,46 miljoen kilometer afgel...