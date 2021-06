Kaag maakt draai over documentaire: ’Ik ben altijd eindverantwoordelijk’

Kaag nam eerder deze dag nog afstand van het campagneteam van D66 en ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken, na de openbaring van mails waaruit bleek dat er flink invloed was uitgeoefend op de documentaire over de D66-minister. „Ik heb niet gelezen wat ze allemaal doen”, probeerde ze haar straatje schoon te vegen.

Ander gezicht

Later op de middag toonde de partijleider een ander gezicht. „Uiteindelijk is alles wat fout gaat mijn verantwoordelijkheid en mijn schuld.” Kaag stelt dat ze eerder op de dag ’een beetje letterlijk’ had gereageerd op de vraag of de opmerkingen op haar verzoek werden gedaan.

Ze heeft de stukken nog steeds niet gelezen en wekt de suggestie dat ze het daarvoor te druk zou hebben. „Ik heb vier petten op.”

Of de pogingen om de documentaire te bewerken te ver zijn gegaan, wil Kaag niet zeggen. „Ik moet erover nadenken, ik denk dat we daar eens goed met elkaar over moeten spreken. Bijvoorbeeld: wat is een suggestie, wat kan als dwingend overkomen of moet je gewoon zeggen: laat het gaan.”

Vooruitlopend op het gesprek dat Kaag over de kwestie wil hebben, trekt ze wel vast een conclusie over de documentaire: „Ik heb er al spijt van gehad dat ik ’ja’ heb gezegd. Dat is sowieso één les: dit doe ik nooit meer.”