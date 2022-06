Notoire treinrukker krijgt werkstraf en belooft voortaan trein te mijden

De man ging in februari tegenover een vrouwelijke medereiziger zitten in de trein naar Haarlem. Hij haalde zijn geslachtsdeel uit zijn broek en maakte op- en neergaande bewegingen.

Tijdens de zitting zei de verdachte zich diep te schamen. Reizen met de trein zorgt bij hem voor een bepaalde sensatie, verklaarde hij in de rechtbank. Hij zegt niet meer in herhaling te willen vallen en zou sindsdien de trein mijden. Ook volgt hij een therapie bij een ggz-instelling. De verdachte is twee keer eerder veroordeeld voor een soortgelijk delict.

Het slachtoffer eist een schadevergoeding van 500 euro van de man, maar krijgt die niet. ’Onvoldoende onderbouwd’, oordeelde de rechter.