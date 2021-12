Maria Ressa mag van Filipijnse rechter naar uitreiking Nobelprijs

Ressa is momenteel op borgtocht vrij in afwachting van het hoger beroep in haar rechtszaak. In 2020 werd ze veroordeeld vanwege cybermisbruik.

Volgens de rechter is er geen vluchtgevaar en is de uitreiking dusdanig belangrijk dat Ressa er het land voor mag verlaten. Ze mag vijf dagen in Oslo blijven. Eenmaal terug in de Filipijnen moet ze dat binnen 24 uur aan de rechtbank laten weten.

Ressa ontvangt de prijs dit jaar samen met Dmitri Moeratov, hoofdredacteur van de Russische krant Novaja Gazeta. Moeratov en zijn krant zijn, net als Ressa en Rappler, kritisch op het regime in hun land.