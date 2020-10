Coronavirus grijpt om zich heen: dit zijn de laatste cijfers per gemeente

Bekijk hieronder de ontwikkeling van het virus: per leeftijdgroep, gemeente en veel andere categorieën zoals overlijdens en ziekenhuisopnames.

Het aantal nieuwe besmettingen is nog verder opgelopen. In de afgelopen zeven dagen zijn 27.485 nieuwe gevallen gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Bekijk in deze grafiek ook de overlijdens en ziekenhuisopnames:

Vorige week meldde het RIVM 19.326 positieve tests en in de week daarvoor 13.471. Afgelopen week was 9 procent van de testen positief. Een week eerder was dat nog 8 procent.

Verder werden 925 mensen in een ziekenhuis opgenomen, tegen 601 in de week ervoor. In onderstaande grafiek vind je per gemeente het totaal aantal ziekenhuisopnames, overledenen en geregistreerde besmettingen sinds de uitbraak in Nederland.

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 4548 positieve tests gemeld. Dat is iets minder dan de 4575 positieve tests van de dag ervoor. Dit waren er aanvankelijk 4581, maar dit is naar beneden bijgesteld.

Op onderstaande kaart vind je per gemeente het aantal nieuwe besmettingen als gevolg van het coronavirus in Nederland over de afgelopen twee weken.

Het RIVM verwacht op zijn vroegst vanaf volgende week de effecten van de nieuwe overheidsmaatregelen tegen het coronavirus te zien. Eerst komt een stabilisatie of lichte daling van het aantal positieve testen en pas daarna stabiliseert of daalt het aantal ziekenhuisopnames.

In onderstaande grafiek zie je het aantal positieve en negatieve testen vanaf 1 juni per leeftijdsgroep en geslacht bij patiënten die niet in het kader van bron- en contactonderzoek getest zijn.

Reproductiegetal

Het reproductiegetal, dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, daalde een heel klein beetje. Het staat nu op 1,17. Dat betekent dat een groep van 100 besmette mensen zo'n 117 anderen besmet. Zo verspreidt het virus zich steeds verder en steeds sneller. Vorige week was het getal 1,27 en de weken daarvoor 1,33 en 1,38. De maatregelen van het kabinet moeten het reproductiegetal terugbrengen naar 0,9. Als het getal onder de 1 komt, dooft het coronavirus langzaam uit.

Op onderstaande kaart is iedere veiligheidsregio ingedeeld naar een van de drie zogeheten risiconiveaus: moeten we waakzaam zijn (niveau 1), is de situatie zorgelijk (niveau 2) of is de situatie zelfs ernstig te noemen (niveau 3)? Afhankelijk van het risiconiveau kunnen bestuurders maatregelen treffen.