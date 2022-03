Amerika en Rusland botsen in Veiligheidsraad over beschuldiging bio-wapens Oekraïne

De Amerikaanse VN-ambassadeur wees de beschuldigingen van Rusland stellig van de hand. Linda Thomas-Greenfield stelde dat Rusland de Veiligheidsraad alleen maar bij elkaar riep om propaganda en desinformatie te verspreiden. „Oekraïne heeft geen programma voor biologische wapens. Er zijn geen Oekraïense laboratoria voor biologische wapens die worden gefinancierd door Amerika.”

Thomas-Greenfield was ook kritisch op China, dat meehelpt aan „de verspreiding van desinformatie met hun steun voor Ruslands schandelijke claims.” Chinese media echoden deze week veelvuldig de Russische beschuldigingen.

Ontkenning

De hoogste VN-functionaris voor ontwapening Izumi Nakamitsu verklaarde dat ook de VN geen aanwijzingen heeft voor dit soort laboratoria. Ook Oekraïne ontkent. Wel heeft Oekraïne laboratoria die worden ingezet voor de volksgezondheid, zei Thomas-Greenfield. Die laboratoria zijn nodig voor het vinden en onderzoeken van ziektes en virussen als Covid-19, en worden al jaren mede gefinancierd met Amerikaans geld. Dat doet de VS „trots en transparant”, zei Thomas-Greenfield.

De Russische ambassadeur bij de VN hield vast aan de beschuldigingen die Russische media al de hele week verspreiden. Vasily Nebenzya sprak van „schokkende feiten”, maar Åleverde geen bewijs. Hij beschuldigde Amerika ervan een netwerk van onderzoeksprogramma’s voor biologische wapens te financieren, en te leiden. Dat zou gebeuren in dertig verschillende laboratoria in Oekraïne.

Nebenzya stelt dat Oekraïne antrax, cholera en de plaag via vogels en vleermuizen naar Rusland wilde overbrengen. Oekraïne zou ook de eigen bevolking hebben gebruikt om die biologische wapens te testen. „Oekraïne heeft toegestaan om van hun land een biologisch laboratorium te maken, en van haar inwoners proefkonijnen.”

’False flag’

Het Witte Huis waarschuwt sinds deze week dat Rusland zelf weleens een chemische of biologische aanval zou kunnen plannen in Oekraïne. Dat zou onderdeel zijn van een ’false flag’- operatie, waarbij de Russen zelf een aanval plegen om dan Oekraïne of Amerika de schuld te geven. Ook de Oekraïne president Zelenski waarschuwde daarvoor. „Als je wilt weten wat Ruslands plannen zijn, dan moet je kijken naar waar zij anderen van beschuldigen.”

Dit was de achtste spoedvergadering van de Veiligheidsraad sinds de Russische inval in Oekraïne. Het was de eerste die door Rusland is aangevraagd.