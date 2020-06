Corona blijft VS teisteren

Donald Trump kijkt uit naar de rally in Tulsa. Ⓒ Foto REUTERS

WASHINGTON - Het coronavirus steekt nadrukkelijk de kop op in het zuiden van de VS. Onder meer de staten Florida, Texas en Arizona zagen een recordtoename van besmettingen. Ook in andere staten is een toename te zien. Desondanks gaan deze staten wel steeds verder open en gaat het leven er terug naar normaal. Zo staat voor zaterdag president Trumps eerste campagnebijeenkomst gepland, in de staat Oklahoma.