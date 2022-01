Mexicaanse journaliste doodgeschoten in Tijuana

Maldonado werd voor haar huis doodgeschoten terwijl zij in haar auto zat. De schutter vluchtte in een taxi, maar niet voordat hij de auto van de journaliste in brand had gestoken.

Bedreiging

In 2019 vroeg Maldonado president Andrés Manuel López Obrador (AMLO) op zijn dagelijkse persconferentie, la mañanera, om politiebescherming. „Ik vrees voor mijn leven”, zei ze nadat zij eerst een aantal vragen had gesteld over handel en douane.

De bedreiging hing samen met een arbeidsconflict nadat zij was ontslagen als presentator bij het mediabedrijf van oud-gouverneur Jaime Bonilla van Baja California, tegenwoordig volksvertegenwoordiger in het Mexicaanse parlement. „Het gaat om een machtige politieke persoon die me niet wil betalen”, zei ze.

Afgelopen vrijdag oordeelde de rechter dat de journaliste in 2013 onterecht was ontslagen en liet hij beslag leggen op de financiële boedel van het mediabedrijf tot dat het achterstallige salaris aan Maldonado was betaald. President AMLO vraagt iedereen om niet vooruit te lopen de feiten. „Je kunt een arbeidsconflict niet direct koppelen aan een misdaad.”

De straat waar journaliste Lourdes Maldonado werd vermoord, gezien vanuit de lucht. Ⓒ AFP

Liquidaties

Op 17 januari is in Tijuana fotojournalist Margarito Martinez (49) geliquideerd. In deze zaak is een verdachte opgepakt die hem ervan had beschuldigd dat hij op zijn Facebookpagina foto’s van criminelen publiceerde. Op 10 januari is in Veracruz de José Luis Gamboa Arenas doodgestoken. Hij was de directeur van de website Diario Digital Inforegio.

Terwijl AMLO zich beklaagt dat de moorden worden gebruikt om het imago van zijn regering te beschadigen, is Mexico een van de onveiligste landen voor journalisten. Vorig jaar was het land met zeven moorden voor het derde opeenvolgende jaar het land met de meeste vermoorde journalisten.