RIVM: 9737 nieuwe besmettingen, forse stijging

De cijfers van donderdag zijn ook een stuk hoger dan het gemiddelde van de afgelopen week. Dat ligt op ruim 7700 positieve testresultaten per dag.

Het RIVM kan de toename niet direct duiden en zegt vooral waarde te hechten aan weekcijfers. Die zeggen meer over de trend. „Per dag schommelt het te veel”, legt een woordvoerder van het instituut nog eens uit.

Sterfgevallen

Het aantal aan Covid-19 gerelateerde sterfgevallen steeg met 85. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen afgelopen etmaal aan het coronavirus zijn overleden. Wanneer een coronapatiënt sterft, wordt dit soms pas later geregistreerd. Woensdag registreerde het RIVM 175 sterfgevallen onder mensen met Covid-19, dinsdag 152.

Sinds het begin van de uitbraak zijn in Nederland 850.873 mensen positief getest. Als het virus zich in het huidige tempo blijft verspreiden, komt het aantal bevestigde besmettingen eind januari uit boven een miljoen. Volgens de officiële cijfers staat van 12.084 mensen in Nederland vast dat ze zijn overleden na positief te zijn getest op het virus.

Werkelijke aantallen besmettingen en overlijdens liggen hoger. Zeker tijdens de eerste golf werd lang niet iedereen getest.

Amsterdam

In Amsterdam is opnieuw het hoogste aantal nieuwe besmettingen aan het licht gekomen: 373. Rotterdam volgt met 324 positieve tests, Den Haag telde er 235. Ook in Ede kwamen opvallend veel besmettingen aan het licht: 135 op een dag. Op regionaal niveau spant nu Rotterdam-Rijnmond de kroon, met 683 nieuwe gevallen.

Het aantal besmettingen daalde de afgelopen weken gestaag, maar niet zo snel als het kabinet en de gezondheidszorg graag zouden zien. In het laatste weekrapport van het RIVM stond dinsdag dat het aantal besmettingen met 16 procent was afgenomen ten opzichte van een week eerder. Een week eerder bedroeg de daling 12 procent. Toch zei het RIVM dinsdag nog geen „overtuigende effecten” te zien van de lockdown, die op 15 december is ingegaan.