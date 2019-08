Jongen (10) omgekomen onder aanhangwagen tractor

Het drama vond woensdag plaats op de rue du Rondpoint in Bièvre. De jongen was met zijn familie op vakantie in de regio, meldt Nieuwsblad. Woensdag liep hij met zijn opa langs de kant van de weg. In een scherpe bocht kruiste een auto een tractor. Mogelijk week een van de voertuigen iets te veel uit. De tractorbestuurder ging vol in de remmen waarna het voertuig in een gracht gleed. De kar ging in de schaar en maaide de jongen mee.

Het slachtoffer kwam onder het gevaarte terecht en stierf ter plekke. De opa bleef ongedeerd. De chauffeur van de personenwagen werd ook door het gevaarte geraakt, maar kwam er met lichte verwondingen van af. De bestuurder van de vrachtwagen verkeerde in shock na de dood van de jongen.

Een verkeersexpert onderzoekt het ongeluk.