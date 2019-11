Verlaging maximumsnelheid in hele land optie

Eerder dacht het kabinet alleen aan verlaging van de snelheid op plekken waar het direct helpt om ’kwetsbare natuur’ te beschermen. Nu ligt het scenario van een algemene snelheidsbeperking op tafel en wordt gesuggereerd dat er anders 10.000 banen in de bouw verloren gaan.

Voor de VVD is 130 rijden altijd heilig geweest en een van de laatste onderwerpen waarop de partij de afgelopen jaren niet van koers veranderde. Premier Rutte draaide er een omheen tijdens zijn wekelijkse persconferentie, maar bevestigde dat het niet langer in de taboesfeer hangt. Over de snelheidsverlaging zei hij wel „het is juridisch uiterst complex.”

Minder uitstoot

Een lagere snelheid zorgt voor minder stikstofuitstoot door auto’s en vooral vrachtwagens. Onderwerp van gesprek is of dat beetje minder uitstoot op plekken waar geen natuur is mag worden gebruikt voor bouwprojecten met stikstofuitstoot die wél in de buurt van natuur zitten.

Of dit soort vormen van stikstofboekhouden op papier door de rechter worden getolereerd is nog niet duidelijk. Volgens Rutte zijn er in ieder geval geen taboes meer: „We doen alles om baanverlies te voorkomen.”

Het tegen elkaar uitspelen van miljoenen automobilisten en bouwbedrijven lijkt overigens weinig te doen. Uit ambtelijke berekeningen, die al langer in kabinetskringen circuleren, blijkt dat het stikstofverlies nog geen half procent zou zijn als alle auto’s op alle snelwegen in plaats van 130 km/u nog maar 100 km/u mogen rijden. Met de wetenschap dat automobilisten nu al niet overal 130 km/u mogen rijden is het effect verwaarloosbaar.

Draagvlak lijkt er in ieder geval niet te zijn. Nederlanders zijn tegen een verlaging van de maximumsnelheid naar 100 km/u op alle snelwegen.

Vooral rechtse kiezers zijn tegen: bij Forum voor Democratie zelfs tachtig procent. Bij PVV (74%), VVD (71%) en CDA (69%) is ook een ruime meerderheid tegen. Opvallend is dat ook de achterban van D66 (61%) de maatregel niet pruimt. De achterban van GroenLinks is wel enthousiast: tachtig procent ziet het zitten.

Volgende week komt het kabinet met nieuwe stikstofmaatregelen die de woningbouw moet vlot trekken.

