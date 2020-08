Loonsverhoging? Dit vindt het zorgpersoneel er zelf van

Lilian Moermans (51) ervaart dat de hoeveelheid werk en ook de werkdruk zijn toegenomen. Ⓒ Marcel van Hoorn

MAASTRICHT - Mensen stappen niet in de zorg voor het geld, benadrukt Lilian Moermans. Dan hadden ze wel een ander vak gekozen. Toch vindt de 51-jarige Limburgse, die werkt bij Maastricht UMC, dat het salaris van de zorgmedewerkers bepaald niet in de pas loopt met het werk, dat zeker de voorbije periode alleen maar zwaarder is geworden.