’Wat geweest is, is geweest’ Verbijstering over schrappen straatnamencommissie: ’Hebben ze niets beters te doen?’

Door Daniel van Dam en Sharon Story Kopieer naar clipboard

Hoe lang zal de Herengracht nog zo heten? vraagt CDA-raadslid Diederik Boomsma zich af. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De discussie over inclusieve straatnamen in Amsterdam is opnieuw opgelaaid nu de straatnamencommissie zonder blikken of blozen aan de kant is geschoven door de gemeente, vertelt een oud-lid verbijsterd. De diversiteitsagenda zou haar fataal zijn geworden.