Tahsin E. is al op 8 augustus aangehouden, maar justitie heeft de arrestatie niet eerder gemeld. Vrijdag moet hij voor de Amsterdamse rechtbank verschijnen in een eerste voorbereidende zitting.

E. was net voorwaardelijk vrij na een gevangenisstraf voor het maken van een wapen. Hij zocht volgens het OM stoffen als aluminiumpoeder en kaliumnitraat. In chatberichten op het bij jihadisten populaire versleutelde chatkanaal Discord schreef hij over zijn laboratoriumplannen en de stoffen die hij nodig had. „Ik ga straks serieuze explosieven maken”, schreef hij. Hij plaatste opmerkingen als ’De ontsteker wordt een telefoon met 4G’, ’de afvalligen zullen sterven’ en ’ik ben echt in staat om aanvallen uit te voeren’. Bovendien vroeg hij ’Heeft iemand een AK-47 te koop? Ik heb ’m nodig voor de Gay Pride parade’.

Automatisch vuurwapen

Hier en daar sprak E. openlijk over het doden van tegenstanders. Zo plaatste hij op Twitter een bericht met een filmpje uit een computerspel waarin iemand met een automatisch vuurwapen wordt doodgeschoten op straat met de tekst ’Jew spotted’. Tahsin E. schreef daarbij: ’Soms als ik op straat loop heb ik zin om...’

Via Whatsapp meldde hij dat ook politieagenten tot zijn vijanden horen. Hij plaatste afbeeldingen van agenten in de kruisdraden van een vizier met teksten als ’stinkdieren, meer niet’ en ’volgens mij willen ze gewoon een paar kogels door hun voorhoofd hebben’ en ’die dag komt nog wel’, met een lachende smiley.