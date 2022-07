Premium Het beste van De Telegraaf

’Onze achterban is woest’ ’Boerenpartij’ CDA koerst af op afgrond vanwege stikstofdebat

Door Edwin Timmer Kopieer naar clipboard

Arjan Tolkamp, boer in de Achterhoek en Statenlid voor het CDA , begrijpt de woede onder zijn collega’s. „Hoe stom kun je zijn om als regering alleen stikstofdoelen te formuleren voor de landbouw, en niet gelijk voor de rest?” Ⓒ Vincent Jannink

AMSTERDAM - Godvrezend en met grond onder de nagels vormden boeren en plattelanders ooit de ruggengraat van de christendemocratie, en de landelijke politiek. Nu geeft ditzelfde CDA zijn fiat aan vlijmscherpe Haagse stikstofplannen en laat die vrijwel ongewijzigd de Tweede Kamer passeren. Is dit in de provincie nog wel uit te leggen of spiest het CDA zich in zijn eigen mestvork? „Onze achterban is woest.”