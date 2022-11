Kamerleden huiveren van Nigeriaanse asielzoeker: ’Er is gefaald’

Volgens VVD-Kamerlid Brekelmans had deze dader bij een werkend asielsysteem al lang uit Nederland moeten zijn. „Dit vreselijke voorbeeld laat zien hoe belangrijk het is onze grenzen strenger te bewaken, het Dublin-systeem te handhaven, en meer drukmiddelen in te zetten naar landen als Nigeria om vreemdelingen te kunnen uitzetten.”

De PVV geeft premier Rutte en het asielbeleid van zijn kabinetten de schuld. „Rutte bedankt”, sneert PVV-leider Wilders. „Een criminele Nigeriaanse asielzoeker die hier niet had mogen zijn steekt een onschuldige vrouw dood en verwondt twee anderen. Dit asielbeleid is crimineel.”

SP-Kamerlid Van Nispen vindt dat er is ’gefaald’. „Dit is een afschuwelijk drama voor de nabestaanden en al het personeel. De veiligheid van de medewerkers moet gewaarborgd zijn, maar daarin is gefaald.” Dit moet tot op de bodem uitgezocht worden, vindt de SP’er. „Ook hoe het kan dat deze man hier überhaupt zat. We moeten veel strenger zijn op terugkeer.”

PvdA-Kamerlid Mutluer noemt het ’verschrikkelijk wat er is gebeurd’. „Mijn haren stonden er van overeind toen ik de eerste analyse voordat het onderzoek er ligt in de krant las.” De veiligheid in tbs-klinieken is voor haar al lang ’een groot punt van zorg’, vertelt ze. „De werkdruk onder medewerkers is te hoog, de uitstroom is groot. De minister moet duidelijkheid geven hoe zij de omstandigheden in klinieken gaat verbeteren! En hoe hij de veiligheid gaat borgen.”

JA21-leider Eerdmans vindt dat het vreemdelingenbeleid in deze zaak een grote rol speelt. „Het is zeer wrang om te constateren dat ook dit het gevolg is van een open grenzenpolitiek waarbij zulke risico’s eenvoudigweg zitten ingebakken. We moeten veel meer zelf gaan bepalen wie we hier binnen willen laten en wie niet.” Momenteel laten we praktisch iedereen toe die asiel aanvraagt, zegt Eerdmans. „Met een inwilligingspercentage van 85%. Dat moet andersom: echte vluchtelingen welkom, met een tijdelijke verblijfsvergunning en daarna toewerken naar het Deense model van opvang in de regio’s. Dat wil JA21.”

Onderzoek

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) liet eerder al weten het onderzoek af te willen wachten, voordat hij uitgebreider reageert. De bewindsman zei wel te snappen dat deze gebeurtenis veel vragen oproept. „Onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd.”

De patiënt uit de kliniek Veldzicht in Balkbrug die op 5 november een sociotherapeute doodstak en twee vrouwelijke collega’s met een mes verwondde, was een Nigeriaan die in zijn eigen land werd verdacht van in ieder geval één moord. De man was al dagenlang labiel en wist op de fatale dag in een kantoor een mes te bemachtigen.

Dat blijkt uit gesprekken met meerdere medewerkers uit de kliniek, bronnen rond het onderzoek naar het steekdrama en andere betrokkenen. De man was vanuit Nigeria, via Italië naar Nederland gekomen. Omdat hij in Italië asiel had aangevraagd, zou de man conform de Dublinverordening terug worden gestuurd naar dat land. Maar door de coronapandemie, zo melden de bronnen, waren reisbewegingen beperkt en bleef hij hier, waarna automatisch de asielprocedure werd opgestart wegens het overschrijden van een termijn.