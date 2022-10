Na jaren onderzoek identiteit bekend van vermoorde naakte vrouw in Westdorpe

Een Frans onderzoeksteam heeft vastgesteld dat de vrouw hoogstwaarschijnlijk in haar thuisland al is omgebracht door haar echtgenoot. Die is inmiddels overleden.

Na het aantreffen van de dode vrouw, vlak langs het kanaal van Terneuzen naar Gent volgde een grootschalig onderzoek naar de identiteit van de vrouw en het misdrijf, waarbij verschillende scenario’s werden onderzocht.

Het dna en de vingerafdrukken van de vrouw werden gedeeld met het Nederlands Forensisch Instituut, maar ook met opsporingsinstanties in België, Duitsland, Frankrijk, Polen en Roemenië. Ook is er een verwantschapsonderzoek uitgevoerd.

Toen de match uitbleef, loofde het Openbaar Ministerie een beloning van 15.000 euro uit voor de persoon die met de gouden tip naar voren zou stappen. Zowel in Nederland als het buitenland werd in opsporingsprogramma’s aandacht besteed aan de onbekende dode vrouw, maar een doorbraak bleef uit.

Onder grote belangstelling van het publiek en de media is de vrouw op 13 augustus 2019 begraven op de begraafplaats in de gemeente Terneuzen, waarvan Westdorpe deel uitmaakt.

Andere wending

In 2021 kreeg de zaak een andere wending toen Franse politiemensen net buiten Duinkerke een dode man vonden, nadat een ver familielid van hem alarm had geslagen bij de politie. De man bleek aan een medische oorzaak te zijn overleden. De Franse politie begon daarop een onderzoek, omdat zij de echtgenote van de overleden man wilde inlichten. De vrouw was echter onvindbaar en ook niet als vermist opgegeven.

Haar dna werd daarna in een internationale dna-databank geplaatst. Toen volgde snel de doorbraak in het Nederlandse onderzoek: het dna blijkt een 100 procent match te zijn met de onbekende dode vrouw die in Westdorpe werd gevonden.

Haar stoffelijke resten kunnen nu worden overgedragen aan haar familie, aldus de politie.