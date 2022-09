Segers: opvolger Staghouwer komt opnieuw uit CU

Henk Staghouwer maakte maandag bekend dat hij opstapt. Hij vindt zichzelf niet de juiste persoon om als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een grote omslag in de landbouw te realiseren die nodig is om onder meer de stikstofopgaven te halen, meldde hij maandag.

In theorie is het mogelijk dat er binnen een kabinet wordt geschoven met portefeuilles. Voorlopig neemt partijgenote Carola Schouten (Armoedebeleid) de taken van Staghouwer waar. Zij was in het vorige kabinet zelf landbouwminister.