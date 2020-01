Vader treft pedofiel aan in slaapkamer kinderen en slaat hem in elkaar

De pedofiel, geïdentificeerd als de 60-jarige Mark Stanley, bezocht enkele familieleden in het stadje Spotsylvania County voor de feestdagen. De vader van het gezin werd vroeg wakker en besloot om even bij zijn kleine kinderen van twee en drie jaar oud te gaan kijken. Toen hij de deur van de slaapkamer opendeed, trof hij de binnengeslopen Stanley zonder (onder)broek aan.

Toen de vader verbouwereerd vroeg wat hij in hemelsnaam aan het doen was, duwde Stanley hem de kamer uit en deed de deur op slot. De vader van de peuters ramde vervolgens de deur in en begon op de man in te slaan. Uiteindelijk trok hij zijn pistool en hield Stanley onder schot. Onder druk van toegesnelde agenten liet hij het wapen uiteindelijk zakken.

Stanley moest naar het ziekenhuis vervoerd worden om zich te laten behandelen voor zijn verwondingen. Op een foto, vrijgegeven door de politie, is te zien dat de ene kant van zijn gezicht helemaal opgezwollen is. De 60-jarige man is na het ziekenhuisbezoek gearresteerd. De vader gaat vrijuit. Ook de kinderen zijn onderzocht in het ziekenhuis.