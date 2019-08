Man zwaar toegetakeld in Almere: ’Hij heeft een engeltje op zijn schouder gehad’

Let op: schokkend beeld onderaan dit artikel

Over de aanleiding van de molestatie, tast de politie nog in het duister. „Er is bijna niemand die het incident heeft gezien. Daarom zijn we op zoek naar getuigen”, vertelt een woordvoerder. „Camerabeelden worden nu bestudeerd.”

De mishandeling gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag aan de Koetsierbaan. De toegetakelde man is zwaargewond, vertelt zijn vrouw aan de Telegraaf. „Hij heeft een gebroken neus en gekneusde ribben. Zijn tanden zijn afgebroken. Ook heeft hij hechtingen in zijn mond en in zijn lip zit een hechting”, zegt zijn vrouw. Het is een wonder dat hij nog leeft, stelt ze. „Hij heeft een engeltje op zijn schouder gehad.”

Ze heeft foto’s van haar gewonde partner op Facebook gezet. Het bericht wordt massaal gedeeld. De man zou door de belagers op zijn hoofd zijn geslagen en geschopt. Het slachtoffer kan zich over de aanleiding niets meer herinneren, zegt zijn vrouw.

Onbegrip en andere emoties

De molestatie maakt diepe indruk. „Het is verschrikkelijk. Je ziet wel zulke dingen op tv. En op Facebook. Dan word ik zelf boos. Ik heb er geen woorden voor”, vertelt ze verontwaardigd. „Het is heel heftig en zet een stempel op ons gezin. Ik heb een zoontje van 4 die snapt hier niets van. Mijn man is heel emotioneel. En begrijpt het niet.”

De politie roept getuigen op zich te melden. De mogelijke belagers hebben een blanke huidskleur. Een van hen droeg een opvallende roze jas, een zwarte trainingsbroek en zwart/witte sneakers. Deze man had ook een zwarte tasje die hij kruislings droeg. De tweede man droeg een zwarte jas met een bontkraag en een zwarte broek.

