Eerste massa-quarantaine buiten China om nieuwe coronavirus

Voertuigen in Son Loi bespoten met een bepaald middel, dat verdere besmetting moet voorkomen. Ⓒ AFP

HANOI - Ruim 10.000 inwoners van het Son Loi-district in Vietnam, vlak bij hoofdstad Hanoi, moeten vanaf donderdag in quarantaine vanwege het nieuwe coronavirus. In het gebied zijn zes besmettingsgevallen ontdekt, laten de lokale autoriteiten weten. Son Loi bestaat uit meerdere kleine dorpen. De inwoners mogen het gebied voor onbepaalde tijd niet meer in of uit.