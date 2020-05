Speelhalhouders slaan alarm: illegaal gokken rukt op door coronasluitingen

Met een ludieke actie door heel Den Haag, zoals hier op de Utrechtsebaan, willen de speelhalhouders aandacht vragen voor hun zaak. Ⓒ Peter van Zetten

Den Haag - Er zijn grote zorgen onder speelhalhouders over het oprukkende illegale gokcircuit nu de legale zaken vanwege de coronamaatregelen de deuren gesloten moeten houden. De vrees is dat de voormalige gasten terechtkomen in duistere, volgepropte zaaltjes of dat zij online worden bedonderd.