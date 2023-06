Betonblok valt op bouwvakker, slachtoffer zwaargewond

Volgens de woordvoerder van de politie kwam het slachtoffer terecht onder een betonblok dat aan een kabel hing. Ⓒ AS Media

LISSE - Een bouwvakker is dinsdagochtend gewond geraakt op een bouwplaats aan de Sportlaan in Lisse. Hij kreeg een betonblok op zich toen hij op het dak van een appartementencomplex in aanbouw aan het werk was.