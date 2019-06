Mogelijk explosieven in zwemwater bij vesting Naarden

Ook magneetvissen is per direct verboden. „Mensen die toch zwemmen of magneetvissen in de grachten riskeren een boete”, aldus de gemeente in een verklaring.

Vooral jongeren nemen graag een duik bij de vestinggrachten van de stad. Er kan vanaf de wallen in het water worden gesprongen, al wordt daar wel door de gemeente tegen gewaarschuwd. „Nu er mogelijk munitie ligt en de grachten door het mooie weer onweerstaanbaar zijn voor jonge zwemmers, vindt de burgemeester waarschuwen niet meer voldoende. Hij maakt gebruikt van zijn bevelsbevoegdheid en verbiedt het zwemmen en magneetvissen in de grachten.”

Brisantgranaat

September 2018 werd er bij baggerwerkzaamheden in het water bij de vesting een brisantgranaat gevonden. Dat leidde tot een bureauonderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van munitie in de grachten. Het is onduidelijk of er nog duikers het water ingaan.