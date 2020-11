Belgische kerst is wereldnieuws: ’Iedereen kent ons nu’

De kerstversiering lijkt meer op een serie ’kerstpiemels’ dan op kerstkaarsen, schrijft De Standaard. Aanvankelijk konden vooral Vlaamse media erom lachen. „De kerstverlichting bestaat uit een witte staaf met een blauwe bol erop. Mensen met minder vuile gedachten kunnen er misschien een lucifer in zien, maar ik denk dat de meeste mensen aan een penis denken”, zei Tim Lescrauwaet tegen de VRT.

Burgemeester Anthony Dumarey kan de opvallende vorm wel verklaren. „We zaten met een beperkt budget, dus heeft onze technische dienst de verlichting zelf ontworpen.”

„Als de lichtjes niet branden, valt de suggestieve vorm niet op. Maar eenmaal verlicht, zie je het wel duidelijk”, aldus de burgemeester. Hij houdt zijn poot stijf en laat de kaarsen gewoon staan. „Maar het was zeker niet de bedoeling dat het zo zou uitdraaien.”

Inmiddels is de Vlaamse kerstsaga ook in het buitenland opgevallen. Het Engelse televisiestation ITV berichtte erover, waarna The Sun volgde. De krant heeft ook gelezen over de technische dienst en concludeert dat de burgemeester ’de schuld wil afschuiven op het personeel’, maar Dumarey wil dat graag rechtzetten. Hij heeft het personeel juist bedankt.

Bedenkers: toch nog succes

Vorige week had ook The New York Times de kerstverlichting opgepikt, waardoor het deze week over tal van continenten raast. Onder meer The Indian Express schrijft erover.

De bedenkers van de technische dienst hebben dinsdag voor het eerst van zich laten horen. „We moeten toegeven dat we dit niet beseften toen we ze ontwierpen en maakten”, vertellen ze tegen de Krant van West-Vlaanderen. „Maar ondertussen spreekt de hele wereld er toch wel over.” Ook de burgemeester is niet rouwig: „Intussen weet iedereen Oudenburg nu liggen, hé.”