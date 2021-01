Raadselachtig medicijntekort: het zit structureel mis

Amsterdam - Apothekers moeten steeds vaker ’nee’ verkopen aan de balie als de patiënt een recept komt afhalen. Het geneesmiddelentekort in ons land is in 2020 ongekend hoog gebleken en nagenoeg gelijk aan 2019, toen er sprake was van een plotselinge verdubbeling. „Ik heb de angst dat we dit normaal gaan vinden en dat moeten we niet willen”, zegt apothekersvoorzitter Aris Prins van de brancheorganisatie KNMP.