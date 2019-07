ANWB wapent zich tegen zomerdrukte: 500 extra mensen

De meeste seizoensmedewerkers blijven in Nederland. In Den Haag zijn 340 extra mensen aangenomen en in Assen 85. Verder zitten 55 extra mensen op het ANWB-kantoor in Lyon, 10 in Barcelona en 10 in München.

De ANWB rekent op 12 miljoen vakantiegangers uit Nederland. Frankrijk, Spanje en Italië zijn naast Nederland het populairst. Om de mensen met pech te helpen, heeft de ANWB zich goed voorbereid. „Wij hebben iedere week 600 tot 1500 auto’s beschikbaar voor mensen met pech door heel Europa”, laat een woordvoerder van de ANWB weten. „Ook hebben we overal caravans en campers staan, zodat mensen hun vakantie kunnen voortzetten.”

Belpech

In juli en augustus 2018 werd de reizigersorganisatie ongeveer 700.000 keer gebeld door mensen met pech. De meeste auto’s hadden startproblemen, een lekke band, accuproblemen of een afslaande motor.

