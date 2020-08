Wraking in moordproces rond Taghi

De rechtbank Amsterdam bevestigt het wrakingsverzoek aan De Telegraaf. De verhoren bij de rechter-commissaris van kroongetuige Nabil B. liggen nu sinds dinsdag stil omdat eerst een speciale wrakingskamer van de rechtbank zich over de kwestie moet buigen. Wanneer de wrakingskamer bijeenkomt is nog niet bekend, zo laat een woorvoerder van de rechtbank weten.

De zogeheten raadkamerzitting waar advocaten dinsdag kroongetuige Nabil B. konden ondervragen, liep volledig uit de hand toen de rechter-commissaris Meijering kapittelde omdat hij in strijd met haar instructies toch een naam van een getuige in een proces-verbaal prijsgaf. De onderzoeksrechter had eerder uitdrukkelijk aangegeven om onder anderen veiligheidsredenen de identiteit van getuigen niet te onthullen.

Misverstand

Volgens een woedende Meijering was van zijn zijde sprake van een misverstand. Hij verzocht de rechter zich te ‘verschonen’, ofwel zichzelf terug te trekken. Toen de rechter dit weigerde, wraakte Meijering haar. Hij kreeg steun van enkele andere advocaten, onder wie Taghi’s advocaat Inez Weski.

Het is de tweede keer in korte tijd dat het kantoor van Meijering in conflict raakt met andere procespartijen in de Marengo-zaak. Vorige week kwam het tot een keiharde confrontatie met het openbaar ministerie, dat de advocaten Van Kleef en Flokstra in verband brengt met het lekken van informatie. Ze zouden zich als boodschappenjongens gedragen voor Taghi en consorten.

Dinsdag raakte Van Kleef ook in conflict het het OM in de zaak rond Rico ’De Chileen’ R. die volgens justitie een compagnon was van Taghi Volgens het OM zou Van Kleef getuigen hebben beïnvloed. Hij speelde dossierstukken door aan een getuige, die door het OM nog verhoord moest worden. De getuige wist dankzij de toegespeelde stukken dat justitie een undercoveragent had ingezet.

Het advocatenkantoor Ficq & partners, waartoe Meijering, Van Kleef en Flokstra horen wil niet reageren op het wrakingsverzoek.